Cizre Sokakları Panayır alanına döndü

Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu, tüm yurtta olduğu gibi Şırnak'ın Cizre ilçesinde de coşku ile kutlandı.

Süper Lig'in 33. haftasındaki tarihi maçta Galatasaray evinde Medipol Başakşehir'i 2-1 yendi 22. şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla yüzlerce kişi sokağa döküldü. Taraftarlar şampiyonluğu doyasıyla kutlarken, Cizre'nin en işlek cadde ve sokakları panayır alanına döndü. Polis ekipleri herhangi bir olayın yaşanmaması için ilçe genelinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Terör olayları ile sık sık gündeme gelen Şırnak'ın Cizre ilçesinde Galatasaray'ın şampiyonluk sevinci yaşandı. Karşılaşma öncesi Cizre'de hayat adeta dururken, maçın sona ermesi ile birlikte cadde ve sokaklar panayır alanına döndü. Cizre'deki Galatasaray taraftarları özel araçlarıyla Cizre caddelerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Orhan Doğan Caddesi'nde başlayan şampiyonluk coşkusu, Nusaybin Caddesi, Yeni Çarşı ve Belediye Caddesi'nde devam etti. Caddelerde meşale yakan taraftarlar tezahüratlarla büyük coşku yaşadı.

Kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.