Cizre tarihi ve değerleri, çini işlemeli tabaklarda sunuluyor

Şırnak'ta, Cizre ilçe Gençlik Merkezi bünyesinde açılan kursta ilçe tarihi ve değerleri, çini işlemeli tabaklarda sunuluyor.

Cizre Gençlik Merkezi Çini kursu öğrencileri, İsmail Ebul-iz el Cezeri portresi ve yapmış olduğu çift başlı ejderi, ölümsüz aşkın temsili Mem u Zin'i, Ahmedi Hani gibi önemli değerleri ve kaybolmaya yüz tutmuş ilçe tarihini çini tabaklara aktarıyor.

Cizre sanatını ve kültürünü çini tabaklarla bütün dünyaya yansıtmaya çalışacaklarını söyleyen Kurs hocası Bahattin Oluğ, “Burada çini eğitim dersini veriyorum. Biz, yaklaşık 5 aydır bu eğitimi veriyoruz. İlk başta temel sanat eğitimi ile başladık. Şimdi de boyamaya geçtik. Bizim buradaki amacımız Cizre'nin kaybetmeye yüz tutmuş eserlerini bir arada tutup MEM u Zin, Ahmedi Hani, İsmail Ebul-iz el Cezeri'yi ve Cizre'nin büyük tarihini burada hep beraber çini tabaklarımıza işliyoruz" dedi.

Cizre sanatını ve kültürünü dünyaya yansıtmaya çalışacaklarını aktaran Oluğ, "İsteğimiz, Kaymakam Hanım ve Vali Bey'den çalışmalarımıza desteklerini esirgememelerini istiyoruz. Sadece çini değil, bu değerlerimizi seramik üzerine de işlemek istiyoruz. Öğrencilerimizin istek ve gayretleri vardır. Kendi tabağımıza, kendi tarihimizi el emeğimizi kendimiz yapmak istiyoruz artık” şeklinde konuştu.

Kursa gelen öğrenciler boş vakitlerini değerlendirirken Cizre'nin büyük tarihini çini tabaklara işlediklerini söyledi. Yusuf Demirgüç, “Boş zamanlarımı değerlendirmek için Cizre Gençlik Merkezi'ne geliyorum. Burada her türlü sanatlı etkinliklere katılıyorum. Çini kursundaki amacımız unutulmaya yüz tutmuş tarihi değerlerimizi gün yüzüne çıkarmak” dedi.

Okuldan sonra gençlik merkezinin açtığı kurslara geldiğini aktaran Fatma Duru, "Çok zevk alarak yaptığım bu çini kursuna geliyorum. Bu kursta Cizre'mizin kültürünü yansıtıyoruz. Zaten kültürüne ait birçok şey görmüşsünüzdür duvarlarında, bu Mem u Zin'i İsmail Ebu'liz'in yaptığı çift başlı ejderleri. Bizim burada yaptığımız şey bunları çini tabaklara aktarmak oluyor. Aynı zamanda yaptığımız çalışmalarımızda bize kalıyor ve gittiğimiz yerlere de aslında bir nevi Cizre'nin kültürünü de götürmüş oluyoruz. Bize böyle bir güzellik veriliyor. Bu şekilde kültürümüzü kendi çabamızla aktarmaya çalışıyoruz. Çok zevkli bir etkinlik. Buradan herkese öneriyoruz” diye konuştu.