Cizre TSO Başkanı Sefinç, TÜRSAB heyetini ağırlayıp şehri tanıttı

Şırnak'ın Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Sefinç, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ve tur operatörleri heyetini ağırlayıp, kentin tur kapsamına alınması ve ilçeye seyahatlerin düzenlenmesi için istişarelerde bulundu.

Cizre TSO Başkanı Salih Sefinç beraberindekilerle birlikte TÜRSAB ve tur operatörleri heyetini karşılayarak ilçenin tarihi ve turistik yerlerine yönelik gezi programına eşlik etti. TÜRSAB ve tur operatörleri heyetini Cizre'de ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren TSO Başkanı Salih Sefinç, kentin tanıtılmasına katkı sunmak, şehrin yerli ve yabancı turistlere açılması için girişimlerde bulunduklarını kaydederek TÜRSAB heyetine teşekkür etti. Sefinç, "Cizre tarihi kadim bir kent. Bizler bunu tüm dünyaya tanıtmak için çabalıyoruz. Cizre gibi kültür mirası bir kent maalesef bugüne kadar turizm açısından hak ettiği yeri bulmamıştır. İnşallah önümüzdeki süreçte Cizre'mize seyahat turlarının düzenlenmesi ve kentin turizme açılması ile şehrimiz yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelecek" dedi.

Cizre'de bir gece konaklayan TÜRSAB ve tur operatörü heyeti kentin tarihi mekanlarını ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.