İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cizre TSO Başkanı Sevinç ESO Başkanı ile bir araya geldi

Şırnak’ın Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç beraberindeki heyet ile Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ile bir araya gelerek bölgeler arası ticaretin gelişmesi ve Cizre Organize Sanayi Bölgesinin faaliyetleri hakkında görüşmede bulundu.

Şırnak'ın Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç beraberindeki heyet ile Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ile bir araya gelerek bölgeler arası ticaretin gelişmesi ve Cizre Organize Sanayi Bölgesinin faaliyetleri hakkında görüşmede bulundu.


Gerçekleştirilen görüşmede iki oda arasında yapılacak ikili iş birliği ile ticaretin geliştirilmesi özellikle Cizre Organize Sanayi Bölgesinde yeni projelerin üretilmesi ve yapılabilecekler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Yapılan toplantı sonunda Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sevinç ilgi ve alakalarından ötürü Eskişehir Sanayi Odası Başkanına teşekkür ederek, Cizre tarih ve kültür kitabını hediye etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.