Cizre TSO ve Kızılay iş birliği ile iftar çadırı açıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası ile Kızılay Cizre Şubesi tarafından iftar çadırı kuruldu.

Cizre Dörtyol Meydanı'nda kurulan iftar çadırını ziyaret eden TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sefinç, TSO Meclis Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, TSO heyeti ve Kızılay yöneticileri vatandaşlara yemek dağıttı.

Burada konuşan Başkan Sefinç, Ramazan ayı boyunca iftar çadırının açık kalacağını söyledi. Sefinç, "Cizre Ticaret ve Sanayi Odası ile Kızılay Cizre Şubesi iş birliği ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, kentimize konuk olarak gelen misafirlerimiz ve iftar vakti evine yetişemeyen vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile orucunu açmaları için sıcak bir ortam hazırladık. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayını gönülden kutluyorum. Bu mübarek ayın toplumumuza huzur, insanlarımıza manevi mutluluk getirmesini diliyorum" dedi.