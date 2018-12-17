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Cizre ve Silopi'de tır ve çekicilerden 260 bin TL'lik hırsızlık yapan 2 şahıs tutuklandı

Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçelerinde tır ve çekici araçlarının elektronik beyinlerini çalan 2 hırsız, Cizre Asayiş Büro ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde tır ve çekici araçlarının elektronik beyinlerini çalan 2 hırsız, Cizre Asayiş Büro ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Cizre ve Silopi ilçelerinde park halindeki tır ve çekicilerin 260 bin TL değerindeki elektronik beyinleri sökülerek çalındı. Cizre Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmada, Cizre'den 7, Silopi ilçesinden de 19 adet elektronik beynin çalınarak Gaziantep ve çevre illerde satıldığı tespit edildi. Şahısların, Ahmet T. (29) ve Sedat A. (23) olduğunu da belirleyen polis, gerçekleştirdiği operasyonla hırsızları kıskıvrak yakaladı.


Cizre Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde ifadesi alınan Ahmet T. ve Sedat A. adliyeye sevk edildi. Adliyedeki savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebi ile mahkeme sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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