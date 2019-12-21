Cizre'de 1 kilogram metamfetamin ele ge?irildi

??rnak'?n Cizre il?esinde d?zenlenen operasyonlarda, 1 kilogram metamfetamin maddesi ele ge?irildi. Olayla ilgili g?zalt?na al?nan 2 zanl?, ??kar?ld?klar? mahkemece tutuklanarak cezaevine g?nderildi.

Cizre ?l?e Jandarma Komutanl??? JASAT ve KOM timlerinin yapm?? oldu?u istihbar? ?al??malar neticesinde bir ara? ile uyu?turucu madde sevkiyat? yap?laca?? bilgisini ald?. S?z konusu arac? takibe alan jandarma ekipleri, hareket halindeki ara?tan d??ar?ya po?et at?ld???n? fark etti. Ara?tan at?lan po?eti bulan jandarma ekiplerince yap?lan incelemede daral? a??rl??? 1 kilogram olan metamfetamin maddesi ele ge?irildi.

Olay?n ard?ndan durdurulan ara?ta bulunan 2 ki?i g?zalt?na al?nd?. G?zalt?na al?nan zanl?lar, ??kar?ld?klar? mahkemece tutuklanarak cezaevine g?nderildi.