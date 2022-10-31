Cizre'de 100 bin kişi müzik festivalinde buluştu

Şırnak'ın Cizre ilçesi, yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı müzik festivaline ev sahipliği yaptı. Kurulan büyük sahnede Soner Sarıkabadayı, Sefo, Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut, yaklaşık 100 bin kişiye unutulmaz bir konser verdi. “Mr. Dosso Dossi” kimliğiyle yaptığı DJ performanslarıyla son dönemde adından sıkça söz ettiren Hikmet Eraslan ise lazer ve ışık gösterileriyle desteklenen bir müzik şöleni sundu.

“Mr. Dosso Dossi” kimliğiyle DJ setinin başına geçerek on binleri müziğin büyülü dünyasında yolculuğa çıkaran iş insanı Hikmet Eraslan, bu kez Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaklaşık 100 bin kişinin buluştuğu bir etkinliğe imza attı. Daha önce Antalya, Bursa ve İstanbul'da, son olarak da geçtiğimiz temmuz ayında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 30 bin kişiyi DJ setinin başında coşturarak Türkiye'nin gündemine oturan Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, bu kez Şırnak'ın Cizre ilçesinde halka açık bir etkinlik düzenledi. Mem U Zin Parkı'nda kurulan ve Türkiye'nin en büyük sahnelerinde biri olan sahnede gerçekleştirilen Cizre Müzik Festivali By Mr. Dosso Dossi etkinliği ünlü şarkıcıları hayranlarıyla buluşturdu. Soner Sarıkabadayı, Sefo, Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut katılımcılara unutulmaz bir konser verdi. Şırnak ve çevre illerden gelenlerin de aralarında olduğu kalabalık kitle, ünlü şarkıcılara eşlik ederek doyasıyla eğlendi.

Mr. Dosso Dossi kimliğiyle yaptığı DJ performanslarıyla son dönemde adından sıkça söz ettiren Hikmet Eraslan ise benzerlerine Avrupa ve Amerika'da rastlanabilecek bir müzik şöleni sundu. Son teknoloji görüntüleme sistemleri, lazer ve ışık gösterileriyle desteklenen şovda festival alanında toplanan yaklaşık 100 bin kişi, eğlenceyi zirveye çıkardı.

“Ülkemize hizmet ediyoruz, olmayanı yapıyoruz”

Holding olarak sanat ve müzik etkinliklerine büyük önem verdiklerini ve bunu bir sosyal sorumluluk projesi olarak büyük bir mutlulukla gerçekleştirdiklerini söyleyen Hikmet Eraslan, Türkiye'nin pek çok yerinden, hatta yurt dışından bile tekliflerin geldiğini belirtti. Türkiye'ye hizmet ettiklerini ve olmayanı yaptıklarını, yeni rotalarını da Cizre olarak belirlediklerini söyleyen Eraslan, “Bugün Cizre'deyiz, hemşerilerimle birlikte olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Doğu Beyazıt'ta başladı bu serüven, çok önemli bir etkinliğe imza attık. Sanata, müzeye değer veren bir kurumuz. Amacımız Türkiye'nin her oyununun ve sanatın dokunuyor olması, insanlarımızın bu anlamda sanata ulaşıyor olması ve özelikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bu konuda gelişim gösterebilmesi adına sanayinin ve turizm akabilmesi adına biz Holding olarak yapmış olduğumuz bir sosyal sorumluluk projesidir” dedi.

“Gittiğimiz yerlere tanıtım anlamında katkı sağlıyoruz, bir nevi bereket götürüyoruz” diyen Eraslan, “Çünkü Diyarbakır'da yaptığımız defileyle daha sonrasında sergi yine Doğu Beyazıt'ta ve başka Anadolu'nun başka bölgelerinde yaptığımız işlerde insanlarımızı merak edip ziyarete gittiklerini gördük. Bu da bizleri çok mutlu ediyor. Cizre'de çok önemli bir etkinlik, yüz binlerini izleyeceği bir etkinliğe dönüşecek. Anadolu'muz bereketlen, huzurla iç içe olacaktır. Burada da iddialıyız, gideceğimiz Anadolu'nun diğer yerlerinde de iddiasındayız. Çünkü yaptığımız iş gerçekten de Türkiye'de yapılmayan bir iş. Böylesine bir sahne, bu kadar özel, ünlü sanatçıların art arda çıktığı bir konserler yapılmıyor. Biz de ilklerini yapan insanlarımızı mutlu etmek şaşırtıyoruz, Cizre bu tür etkinlikler hasret bugün sanatın, müziğin buraya geliyor olması çok önemli. Benim milletim her karış toprak üzerinde her güzel şeyi hak ettiğine inanıyorum. Cizre'de çok güzel mutlu olan insanları görecekler ve günlerce, aylarca konuşan Türkiye'yi göreceksiniz” şeklinde konuştu.

Konser alanında eğlenen katılımcılardan Bade Evran, hayalinin konsere gitmek olduğunu belirterek, ilk defa konsere geldiğini, hayran kalarak en çok sevdiği şarkıların çaldığını ve eğlendiğini aktardı. Katılımcılardan Kader Gökdemir, Cizre'de bu tarz etkinliklerin yapılmasını istediklerini, insanların mutluluğu için güzel Cizre için devamını beklediğini vurguladı.