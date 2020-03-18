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Cizre'de 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinliği

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 105’inci yıl dönümü nedeni ile çelenk sunma töreni düzenlendi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 105'inci yıl dönümü nedeni ile çelenk sunma töreni düzenlendi.


Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen çelenk sunma törenine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Garnizon Komutanı İlker Akkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.


Çelenk sunma töreninde Atatürk anıtına sırasıyla kaymakamlık, belediye, Garnizon Komutanlığı ile Şehit ve Gaziler Aileler Derneği çelenkleri konuldu. Çelenk sunma töreninin ardından gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı okundu.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunma töreni sona erdi.

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