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Cizre'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya karışan 5 kişi tutuklandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu iki aile arasında çıkan 2 kişinin öldüğü 14 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya karışan 10 kişi mahkemeye sevk edildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu iki aile arasında çıkan 2 kişinin öldüğü 14 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya karışan 10 kişi mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Cizre'de geçtiğimiz pazar günü Konak Mahallesi 1327 No'lu sokakta iki ailenin çocukları arasında başlayan kavgaya büyükler de dahil oldu. Silahların kullanıldığı kavgada, Nurettin Gezme ve Hacı Gezme hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.


Olay sonrası gözaltına alınan 22 kişiden 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken 12'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ö. (33), C.Ö. (36), M.N.Ö. (20), Ş.Ö. (27), N.Ö.(15) tutuklanarak cezaevine gönderilirken İ.Ö. (18), S.Ö. (22), M.Ö. (30) ve K.Ö. (28) savcılıktaki ifadelerinin ardından, A.Ö(19) ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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