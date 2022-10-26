Cizre'de 2022-2023 eğitim öğretim yılı proje tanıtım toplantısı yapıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılı proje tanıtım toplantısı yapıldı.

Hükümet Konağı Konferans Salonunda Kaymakam Nazlı Demir başkanlığında, yeni eğitim ve öğretim yılında hayata geçirilmesi planlanan projelerle ilgili toplantı yapıldı. Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, şube müdürleri, tüm okul ve kurum müdürleri katıldı. Cizre Eğitimde Başarıyı İzleme Artırma ve Rehberlik (CEBİR) çatısı altında toplanan projelerle ilgili İlçe Millî Eğitim Müdürü Şahan İke tarafından detaylı sunum yapıldı. Cizre Kaymakamlığı tarafından sahiplenilen ve yürütücülüğünü Cizre İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün yaptığı projeler, diğer paydaşlarının da katkısıyla ilçenin akademik başarısının ve eğitim niteliğinin artırılmasında etkili olacağına işaret edildi.

Toplantıda tüm okul, öğretmen ve idarecilere bu projelerde önemli görevlerin düştüğü belirtilerek MEB'in 2023 Vizyon Belgesi hedeflerine de dikkat çekildi.

Akademik alandaki çalışmalara ilişkin parantezin açıldığı toplantıda; meydan okuyorum şiarıyla hareket edilerek Cizre'yi başarılarla dolu bir eğitim ve öğretim yılının beklediği belirtildi.