İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cizre'de 26 hafız düzenlenen törenle belgelerini aldı

Şırnak’ın Cizre İlçe Müftülüğüne bağlı yatılı Kur’an kursunda hafızlık eğitimi gören 26 öğrenci, düzenlenen törenle hafızlık belgelerini aldı.

Şırnak'ın Cizre İlçe Müftülüğüne bağlı yatılı Kur'an kursunda hafızlık eğitimi gören 26 öğrenci, düzenlenen törenle hafızlık belgelerini aldı.


Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen hafızlık belgesi takdim törenine Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, kurum amirleri, öğrenci ve veliler katıldı. Kur'an tilaveti ile başlayan program, kurs öğrencilerin okuduğu ilahilerle devam etti. Müftülük tarafından yetiştirilen hafızlar, belgelerini Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Kurum Amirleri ve kurs öğreticilerinin elinden aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.