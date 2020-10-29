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Cizre'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında öğrencilere kırtasiye malzemeleri çocuklara da balon dağıttı.

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında öğrencilere kırtasiye malzemeleri çocuklara da balon dağıttı.


Cumhuriyetin kuruluşunun 97'nci yıl dönümü Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Cizre'de de coşku ile kutlandı. Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Polisleri önceden adresleri belirlenen öğrencileri ikametlerinde ziyaret ederek cumhuriyetin 97'nci yıl dönümü nedeni ile hem öğrencilerin Cumhuriyet Bayramını kutladı hem de çocuklara kırtasiye malzemeleri ve cumhuriyetin kuruluş yılı olan 1923 yılı baskılı balonlar dağıttı.

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