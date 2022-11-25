İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Cizre'de 32 takımın yarıştığı voleybol turnuvası sona erdi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen ve 32 takımın yarıştığı voleybol turnuvası sona erdi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen ve 32 takımın yarıştığı voleybol turnuvası sona erdi. Turnuvada Cizre Spor Lisesi takımı birinci oldu.


Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlemiş olduğu okullar arası voleybol turnuvası sona erdi. 32 takımın yarıştığı voleybol turnuvasının finalinde Cizre Spor Lisesi ile Cizre Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Dostça geçen turnuvada rakibini yenen Cizre Spor Lisesi takımı şampiyon oldu.


Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, centilmenlikle sonuçlanan müsabakaların ardından tüm takımlara teşekkür edip, Cizre Spor Lisesi voleybol takımına şampiyonluk kupasını takdim etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.