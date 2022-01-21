Cizre'de 4-6 yaş Kur'an kurslarında karne heyecanı yaşandı

Şırnak'ın Cizre İlçe Müftülüğü bünyesinde eğitim verilen 4-6 yaş Kur'an kurslarında karne heyecanı yaşandı.

Cizre İlçe Müftüsü Süleyman Baran'ın katılımıyla 4-6 yaş Kur'an kurslarındaki öğrencilere karne töreni düzenlendi. Ailelerin de katıldığı programda çocuklar, Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerif, dua ve ilahiler okudu. Kur'an Kursları Koordinatörü Esma Acet, mevcut sınıf sayılarını artırarak daha fazla öğrenciye ulaşma imkanı sağlayacaklarını belirtti. Cizre genelinde 13 okulun ve 17 sınıfın bulunduğunu aktaran Acet, "Bugün itibarıyla karnelerimizi dağıtıp dönemi bitirmiş bulunmaktayız. Çocuklarımızın karne heyecanına velilerimizle birlikte ortak olduk. Karnesini alan öğrencilerimize eğitimlerimiz ikinci dönemde de devam edecektir. Bu dönem aldığımız konular Kur'an-ı Kerim dersi, değerler eğitimi üzerine eğitimler verdik. Onun haricinde 4-6 yaş anaokullarında verilen derslerden hayvanları öğrenme, bitkileri tanıma derslerimiz, renkler, sayılar, şekiller konularını işledik. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. 17 sınıf olan mevcut sayımızı artırma niyetindeyiz. Çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

İlk karnelerini alan minik öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi.