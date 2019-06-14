Cizre'de 45 bin 910 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretimin sona ermesi ile birlikte 45 bin 910 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Vatan İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine, Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, Milli Eğitim Müdürü Mirza Cazım, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Karne dağıtım töreninde konuşan Kaymakam Arıcan, bugün Cizre'de 50 bine yakın öğrencinin karne aldığını söyledi. Kaymakam Arıcan, "Temsili olarak birkaç okulumuzda karne dağıtım törenlerine misafir olduk. Onların coşkularını, sevinçlerini gördük aileleri ile birlikte. Öğrencilere tavsiyemiz, bu tatil döneminde bol kitap okumaları ve bol oyun oynamalarıdır. Çünkü özellikle anaokulu, ilkokulu ve ortaokulda okuyan öğrencilerimizin buna da ihtiyacı var. Bunun yanında da bir eğitim ve öğretim dönemini de huzur içinde tamamlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Allah'a şükür tüm okullarımızda huzur ve güven içerisinde öğretmenlerimiz, eğitim camiamız gereken özveriyi gösterdiler ve öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak için büyük bir gayret ve çaba içerisinde oldular. Bende ilçenin kaymakamı olarak onların moral ve motivasyonlarını en yüksek seviyede olması için gayret ve çaba harcadık" dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere karneleri dağıtıldı. Karne dağıtım töreni sonunda Cizre Kaymakamı Faik Arıcan öğrencilere kitap hediye etti.