Cizre'de 46 bin 842 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda 46 Bin 842 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Menderes İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Şube Müdürü Cevdet Hacıbektaşoğlu, Okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Karne dağıtım törenine katılan İke, velileri uyararak karneyi nihai bir sonuç olarak görmemeleri gerektiğini belirtti. İke, "Eylül ayında başladığımız Haziran ayında da bitirdiğimiz uzun bir maratonun sonuna geldik. Cizre'de 2 bin 688 öğretmen 46 Bin 842 öğrencimizle bu güne geldik. Bugün öğrencilerimizin coşkularını, sevinçlerini gördük aileleri ile birlikte. Öğrencilere tavsiyemiz, bu tatil döneminde bol kitap okumaları ve bol oyun oynamalarıdır. Çünkü özellikle anaokulu, ilkokulu ve ortaokulda okuyan öğrencilerimizin buna da ihtiyacı var. Bunun yanında da bir eğitim ve öğretim dönemini de huzur içinde tamamlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Allah'a şükür tüm okullarımızda huzur ve güven içerisinde öğretmenlerimiz, eğitim camiamız gereken özveriyi gösterdiler ve öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak için büyük bir gayret ve çaba içerisinde oldular. Bu vesile ile eğitim öğretim yılı boyunca büyük bir özveri ile çalışan bütün öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında daha başarılı ve çıtayı daha da yükseltecek performansa sahip öğretmen ve öğrenci potansiyeli ile Cizre'deki eğitimimizi sürdüreceğimize inanıyorum" dedi.

Törende öğrencilere karne dağıtıp, sohbet eden İke, velilere çocuklarını sevdikleri akraba ziyaretlerine göndererek farklı bir ortamda dinlenmesini, sinema, tiyatro gibi sosyal etkinliklere götürerek yaz tatilini iyi bir şekilde geçirmelerini istedi. İke ve beraberindeki şube müdürleri öğrencilerle toplu fotoğraf çektirdikten sonra okuldan ayrıldı.