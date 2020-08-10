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Cizre'de 5 kilo 860 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ve Kom Grup Amirliği ekiplerinin bir tır garajına yaptıkları operasyonda 5 kilo 860 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ve Kom Grup Amirliği ekiplerinin bir tır garajına yaptıkları operasyonda 5 kilo 860 gram metamfetamin ele geçirildi.


Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu satışı ve ticaretini engellemeye yönelik bir tır garajına yapılan operasyonda tır dorsesine gizlenmiş halde 5 kilo 860 gram metamfetamin maddesi ve 20 karton kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.Ç. (22) ve M.Ç. (39) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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