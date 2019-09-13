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Cizre'de 5 kilo esrar ele geçirildi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde narkotik polisinin bir eve düzenlediği operasyonda yaklaşık 5 kilo toz esrar ve 4 bin 500 lira ele geçirildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde narkotik polisinin bir eve düzenlediği operasyonda yaklaşık 5 kilo toz esrar ve 4 bin 500 lira ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cudi Mahallesi'nde iki şahsın yaşadığı eve operasyon düzenledi. Koçbaşı ile kapısı kırılarak girilen evdeki 2 zanlı yakalandı. Evde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan yaklaşık 5 kilo toz esrar ve elektronik tartı ele geçirilirken, şüphelilerin üzerinde ise uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 500 TL bulundu. Gözaltına alınan M.Y ve M.E.Y, emniyetteki sorgularının ardından adli mercilere sevk edildi. Cizre Cumhuriyet Başsavcılığındaki sorgularının ardından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. tutuklanırken, M.E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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