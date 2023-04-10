Cizre'de 7 yıl önce terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit düşen 12 polis anıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 7 yıl önce PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen 12 polis için anma töreni yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde PKK'lı teröristlerce 26 Ağustos 2016'da bomba yüklü araçla gerçekleştirilen ve 12 polisin şehit düştüğü, 75 polisin yaralandığı Konak Mahallesi'ndeki İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliği binasının yerine yaptırılan "Şehitler Anıtı ve Parkı"nda anma töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Şırnak Valisi Osman Bilgin, törende Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, Şehitler Anıtı'nın ayrı bir önemi ve anlamı olduğuna vurgu yaptı. Vali Bilgin, ”Bu vatan toprakları alelade değildir. Burası ne Almanya'ya, ne Fransa'ya, ne Amerika'ya, ne Güney Afrika'ya, ne Japonya'ya, ne Çin Halk Cumhuriyeti'ne hiçbir yere benzemez” dedi.

Bilgin, ”Anadolu toprakları, bu topraklar İslamiyet'in hilalinin dalgalandığı, hem de aziz milletimizin kendi bünyesinden çıkan kahraman evlatları ile birlikte verdiği mücadeleyle ay yıldızlı al bayrağın dalgalandığı ve ilelebet dalgalanacağı çok önemli merkezlerden biri. Bu topraklarda yüksek bedeller ödeyerek yaşıyoruz. Burası Almanya değil. Almanya'da siz çok büyük bedeller ödemek zorunda değilsiniz. Neden? Çünkü onların o toprakları pahalı topraklar değil. Ama bu topraklar çok pahalı topraklar. Bu topraklarda dünyanın gözü var. Bu topraklar medeniyetin doğduğu yer. Bugün yaşadığımız topraklar Avrupa'dan en az 20 bin yıl önce medeniyetin yaşadığı ve yaşatıldığı topraklar. Oralar Buzul Çağı'nı yaşıyorken, biz de burada insanlığı her yönüyle yaşatıyorduk ve bugün de aynı şekilde yaşatıyoruz” dedi.

Şehitliğin ölüm değil yaşayış olduğunun altını çizen Vali Bilgin, ”Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de de belirttiği gibi asla onlara ölüler demeyin, onlar bilakis diridirler. Bizler eğer bu topraklarda onların o fedakarlıkları, cefakarlıkları olmamış olsaydı bunları, bugünü, bu anı yaşama şansımız olmazdı” diye konuştu.

Törene 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, Garnizon Komutanı Piyade Albay Bülent Barış Sarp, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Günay, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Kemal Gökmen, İlçe Jandarma Komutanı Kazim Sezgin, İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.