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Cizre'de altyapı çalışmaları

Şırnak’ın Cizre ilçesinde bulunan Konak Mahallesindeki su birikintisi sorunu, çözüme kavuşturuldu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan Konak Mahallesindeki su birikintisi sorunu, çözüme kavuşturuldu.


Konak Mahallesinde bulunan ve 3 metre derinlikte olan su birikintisi, Cizre Belediyesi ekiplerince yapılan yağmurlama çalışmasıyla çözüme kavuştu. İlk olarak su birikintisi oluşan alana 300 metre uzunluğunda binlik çift boru yağmurlama hattı döşeyen ekipler, suyu tahliye etti. Altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra Cizre Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle birlikte alan üzerindeki dolgu çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlayacak.

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