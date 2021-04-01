Cizre'de anaokulu öğrencileri için yangın tatbikatı gerçekleştirildi

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi itfaiye birimi ekiplerince, anaokulu öğrencileri için yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Cizre Sevgi Yuvası Anaokulu öğrencileri, yangına müdahale konusunda bilgilendirildi. Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından minik öğrencilere ilk olarak yangınla ilgili bilgiler verildi. Çocuklara ateşle oyun oynanmaması gerektiği vurgulandı. İtfaiye birimi bahçesinde toplanan öğrenciler, kırmızı renkli yangın söndürme tüplerinden, sarı tüplü oksijen maskelerine kadar yangın söndürmede kullanılan araç gereçleri öğrendi. Yangın alarmı çaldığında bir itfaiye görevlisinin saniyeler içerisinde nasıl giyindiğini ve yangına nasıl müdahalede bulunduğunu heyecanla izleyen öğrenciler, itfaiye erleri ile birlikte yangın merdivenine çıkıp mini bir tatbikat yaptı.

İtfaiye erleri çocuklara, "Ateşle oyun oynamaktan uzak durunuz. Anneleriniz ve babalarınıza evde bir adet yangın tüpü bulunması gerektiğini söyleyin. Çünkü çıkabilecek bir yangında anne yada babanız yangın tüpü ile müdahale ederek yangını büyümeden söndürebilirler" bilgilerini verdi.