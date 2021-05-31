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Cizre'de arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Taşhöyük köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 39 yaşındaki Rıdvan Kınu silahla vurularak hayatını kaybetti.

Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Taşhöyük köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 39 yaşındaki Rıdvan Kınu silahla vurularak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Cizre'ye bağlı Taşhöyük köyünde akşam saatlerinde iki aile bireyleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 39 yaşındaki Rıdvan Kınu hayatını kaybederken, S.N. ve A.N. yaralandı.


Çıkan kavgada öldürülen Kınu'nun cenazesi Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, S.N. ve A.N. de çevre ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaşanan silahlı kavganın ardından jandarma köyün içerisinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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