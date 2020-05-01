İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cizre'de başıboş hayvanlar toplatılıyor

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi, vatandaşların en çok şikayet ettiği ve ilçede trafiği tehlikeye sokan başı boş inekleri toplamaya başladı.

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi, vatandaşların en çok şikayet ettiği ve ilçede trafiği tehlikeye sokan başı boş inekleri toplamaya başladı.


Cizre Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelindeki başıboş inekleri topladı. Vatandaşların sıkça şikayet ettiği ve trafiği tehlikeye sokan başıboş ineklerin toplanması için ekipler seferber oldu. Mahallelerde ve caddelerde toplanan inekler hayvan pazarına götürüldü. Belediye ekipleri daha sonra inek sahiplerine ulaşarak Zabıta Yönetmeliği ve Kabahatler Kanununun ilgili maddeleri gereğince cezai işlem uyguladı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Cizre Belediyesi Zabıta Müdürü Cihan Sezai, ‘‘Cizre merkezinde hayvan besleyen 400 aileden duyarlılık bekliyoruz, benzer görüntülerin devam etmesi halinde inek sahiplerine cezaların tamamını uygulayacağız. Ahırların kapatılması için inek sahiplerine süre verilecek ve yeni hayvancılık işletmesine de müsaade edilmeyecektir. İnek sahiplerine ihtarname gönderilerek, para cezası başta olmak üzere hayvanın kesilmesi, çevre kirliliğine sebebiyet verme, Umumi Hıfzıssıhha Kanuna muhalefet, küpesiz kaçak hayvan beslemekten kaynaklı tüm idari ve adli işlemleri yapmaktan imtina etmeyeceğiz. Belediye parklara ve bahçelere, ilaçlamaya, dezenfeksiyon çalışmasına ve temizliğe milyonlarca lira ödüyor. 150 bin nüfuslu ilçe de bu işin artık son bulması gerekir. İnek sahibi ailelerin tedbirlerini almaları konusunda bu son uyarımızdır" dedi.


Cizre Belediyesi ayrıca, ahırlarını şehir dışına çıkaran inek sahiplerine inşaat malzemesi desteği verecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.