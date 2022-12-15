Cizre'de BİLSEM hazırlıkları başladı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde faaliyet gösteren Cizre İsmail Ebul-iz Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) eğitim görecek öğrencileri tanılama ve yerleştirme sürecine yönelik yapılacak iş ve işlemlerle ilgili hazırlık toplantısı yapıldı.

Cizre İsmail Ebul-iz BİLSEM'de eğitim görecek öğrencileri tanılama ve yerleştirme sürecine yönelik yapılacak iş ve işlemlerle ilgili Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Gayirinal başkanlığında, bilgilendirme toplantısı yapıldı. Cizre Belediyesi Konferans Salonunda yapılan toplantıya, RAM Müdürü Abdülbaki Sülger, BİLSEM Müdürü Murat Işıkoğlu, okul müdürleri ve müdür yardımcıları ile sınıf öğretmenleri katıldı.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölüm Başkanı Özlem Usul, ilçede görev yapan öğretmenlere yönelik yaptığı sunumda; özel yetenekli öğrencilerin özellikleri, özel yetenekli öğrencilere sunulan özel eğitim hizmetleri, BİLSEM'in önemi ve öğrencilerin bu merkezlere yönlendirme sürecine ilişkine detaylı bilgi ve açıklamalarda bulundu.

BİLSEM'in eğitim programına ilişkin bilgi verildiği toplantıda, öğrencilerin eğitimlerini aksatmayacak şekilde kendi özel yetenekleri ve yeterliliklerinin farkında olmalarını sağlayarak tamamen akademik ders programlarının dışında proje tabanlı gelişimi hedefleyen çok yönlü bir çalışma mekanizması olduğuna dikkat çekildi.