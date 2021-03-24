İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cizre'de birlikte aniden bastıran dolu hayatı olumsuz etkiledi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde gündüz saatlerinde yazdan kalma bir gün yaşayan vatandaşlar akşam aniden bastıran dolu yağışı karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde gündüz saatlerinde yazdan kalma bir gün yaşayan vatandaşlar akşam aniden bastıran dolu yağışı karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.


Cizre'de akşam saatlerinde hafif yağmurla birlikte aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Cizre'de akşam saatlerinde yağmurla birlikte dolu bastırdı. Gündüz yazdan kalma güneşli bir günün tadını çıkaran Cizreliler akşam saatlerinde Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Sığınacak bir yer bulamayan bazı vatandaşlar ise şiddetli yağan doluya maruz kaldı. Sokaklardan taşan sular caddelere dökülürken dolu yağışı nedeni ile sürücüler araçları ile ilerlemekte zor anlar yaşadı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.