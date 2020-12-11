Cizre'de caddeler boş kaldı

00 itibariyle başlarken Şırnak Cizre'de de cadde ve sokaklarda bomboş kaldı.

Ülke genelinde olduğu gibi korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma uygulaması ikinci haftasında da Cizreliler yasağa uyarak cadde ve sokakları boş bıraktı. Saat 21.00 itibari ile 56 saatlik kısıtlama başlarken Polis ekipleri kısıtlamanın başladığı andan itibaren seyir halinde bulunan araçları kontrol ederken cadde ve sokaklar ise sessizliğe büründü. Kısıtlama kararının uygulanması için kent merkezinde polis ekipleri devriye gezmeye başlarken bazı ekipler ise işlek cadde ve sokaklarda nöbet tuttu.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile 56 saat sürecek olan ve 14 Aralık 2020 Pazartesi sabah saat 05.00 saati itibari ile sona erecek olan kısıtlama kararında belirtilen şartları taşıyanların ve görevli olanların sokağa çıkmasına izin verildi. Öte yandan polis ekipleri kısıtlamanın başladığı saatten itibaren halen araçları ile seyir halinde bulunan vatandaşları uyarırken işyerlerinden evlerine gitmeye çalışan kişilerin izin belgeleri kontrol edildi.