Cizre'de çalışmalar sürüyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde görevlendirme yapılan belediye tarafından başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Cizre Belediyesi tarafından yenilenen Mem-u Zin bulvarındaki, kaldırım, refüj, aydınlatma, klimalı durak, Cudi Taziye Evi, Dikey bahçe, Bilim Merkezi, Kur'an kursu ve El Sanatları Merkezi, yeni belediye hizmet binası çalışmaları aralıksız sürüyor. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Arıcan, çalışmaların son aşamalara gelmesinden duyduğu mutluluğu ifade etti.