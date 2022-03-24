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Cizre'de "Cami Çocuklar buluşması" etkinliği düzenlendi

Şırnak’ın Cizre İlçe müftülüğü tarafından, 4-6 yaş Kur’an kurslarında eğitim gören çocuklar, Hz.

Şırnak'ın Cizre İlçe müftülüğü tarafından, 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklar, Hz. Nuh Camii'nde düzenlenen programla camide buluştu.


Cizre İlçe Müftüsü Süleyman Baran ve çocukların ailelerinin katılımıyla gerçekleşen "Cami Çocuk Buluşması" programında, 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim alan öğrenciler, camide bir araya geldi.


Yoğun katılımın olduğu gözlenen programda Kur'an kurslarında Kur'an-ı Kerim'i okumasını öğrenen çocuklar için bir dizi etkinlik düzenlendi. Programda çocuklar, Kur'an kurslarında öğrendikleri ezan, mevlit, dua, ilahi ve çeşitli dallarda yeteneklerini sergiledi.

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