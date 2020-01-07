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Cizre'de 'çöp motor' hizmeti

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi dar sokaklarda çöplerin toplanabilmesi için çöp motor hizmeti başlattı.

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi dar sokaklarda çöplerin toplanabilmesi için çöp motor hizmeti başlattı.


Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Cizre'nin dar sokaklarında daha pratik ve çöplerin daha temiz bir şekilde toplanması için çöp motor hizmeti sunmaya başladı. İlçede yeni uygulanmaya başlayan çöp motor hizmeti ile ilgili kısa bir açıklama yapan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, "Bilindiği gibi kentimizde eski dar sokaklar bulunuyor ekiplerimiz mahallelerimizde temizlik konusunda sıkıntılar yaşıyordu. Belediye olarak dar sokaklarımızın daha pratik ve temiz bir şekilde çöplerinin toplanması için çöp motor araçlarımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bu amaçla çöp motorlar çöpleri toplayıp büyük çöp arabalarına aktarma yapacak. Temiz bir Cizre için dar olan mahallelerimiz, bundan sonra temiz hale gelecektir" dedi.

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