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Cizre'de dezenfekte çalışmaları

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, okullarda, camilerde, resmi kurumlarda, toplu taşıma araçlarında, parklar ve ana arterlerde bulaşıcı hastalıklara karşı dezenfeksiyon çalışması başlattı.

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, okullarda, camilerde, resmi kurumlarda, toplu taşıma araçlarında, parklar ve ana arterlerde bulaşıcı hastalıklara karşı dezenfeksiyon çalışması başlattı.


Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı dezenfekte ekipleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilerin yoğun ve ortak olarak kullandığı alanlarda mikroplardan arındırıyor. Etkili olan viral ve mikrobial enfeksiyonun görülme sıklığının artmasının ardından harekete geçen ekipler, nezle, grip el, ayak ve ağız hastalıklarına karşı okullarda, camilerde, resmi kurumlarda, toplu taşıma araçlarında, parklar ve ana arterlerde dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

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