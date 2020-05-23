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Cizre'de dezenfekte çalışmaları sürüyor

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında kentte dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında kentte dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.


Korona virüs tedbirleri kapsamında ilk günden itibaren sıkı önlemler alan ve ilçe genelinde hummalı bir çalışma yürüten Cizre Belediyesi ekipleri, gece gündüz demeden vatandaşların ve kamuda hizmet veren personelin sağlıklı koşullarda çalışması için yoğun mesaisine devam ediyor. Bu kapsamda, düzenli aralıklarla devam eden hijyen çalışmalarını ilçenin dört bir yanında aralıksız sürdüren Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarda, pazar yerlerinde, mahallelerde, marketlerde, duraklarda ve halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda virüslerin bulunma ihtimaline karşı gece gündüz dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiriyor.


Öte yandan ekipler, salgın nedeniyle yoğun bir çalışma içerisinde olan sağlık çalışanlarının virüs riskinden uzak tutulmasına katkı sağlamak amacıyla hastanelerde hijyen çalışmalarını düzenli olarak devam ettiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, dezenfekte çalışmaları kapsamında Dicle, Nur, Kale, Alibey, Şah, Dağkapı, Yafes ve Sur mahallelerinde 3 defa, Cudi ile Konak mahallelerinde ise 2 defa dezenfektanlarla cadde ve sokakları virüslerden arındırdı. Ayrıca ekipler her türlü virüslere karşı her gün rutin olarak çöp konteynerlerinde yıkama ve dezenfekte işlemlerini sürdürüyor.


Her türlü tehlikeye karşı önemlerini alarak riski en aza indirmek için çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiklerini belirten Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, “Küresel tehdit korona virüs karşısında hükümetimiz gayretli bir biçimde önlemlerini alıyor. Biz de Cizre Belediyesi olarak bu tehdide karşı hemşehrilerimizin sağlığının korunmasını çok önemsiyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, sabahın ilk saatlerinden başlayarak ilçemizin her noktasında büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Her bir çalışanımıza tek tek teşekkür ediyorum. Bu sürecin bir diğer kahramanları da, halka hizmet Hakka hizmet şiarıyla görevlerini icra eden kıymetli çalışanlarımızdır. Bir nebze rahat nefes alabiliyorsak onların sayesindedir” dedi.

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