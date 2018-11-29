Cizre'de 'Dikey Bahçe' çalışmaları devam ediyor

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan ve Kaymakam Faik Arıcan'ın başkanlığını yaptığı Cizre Belediyesinin, Dicle Nehri Kenarında yaptığı "Dikey Bahçe Projesi" çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor.

Cizre Belediyesi, ilçedeki görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak ve yeşil alan oluşturmak amacıyla çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor. Kayyum tarafından yönetilen Cizre Belediyesi Konak Mahallesi Dicle Nehri kıyısında yaklaşık 500 metre uzunluğunda olan olacak “Dikey Bahçe” çalışmalarına hız vermeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Cizre'nin tarihi mirasını yansıtacak çeşitli sanatsal ögeler de yer alacak. Projenin en geniş alanında, vatandaşların dinleneceği mekanlar ve fotoğraf çekebilmeleri için sahneler oluşturulacak.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, “Ülkemizdeki en büyük dikey bahçe çalışmasını tamamlıyoruz. Yaklaşık 500 metre uzunluğunda olan ve içinde 12 ay yeşil kalacak bitkilerin, çiçeklerin olduğu, görsel özellikler taşıyan figürlerin olduğu ışıklandırmasıyla ilçeye görsel güzellik katacak yürüyüş alanlarıyla dikey bahçemiz ilçemizin tanıtımına katkı sağlayacaktır” dedi.