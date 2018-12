Cizre'de Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık yürüyüşü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Cizre Kaymakamlığı, Cizre Belediyesi, Sosyal Hizmet Merkezi, Engelsiz Hayat Derneği ve Engellileri Koruma ve Dayanışma Derneğinin birlikte organize ettiği farkındalık yürüyüşüne 7'den 70'e çok sayıda vatandaş destek verdi. Yürüyüşe Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, Emniyet Müdürü Güngör Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Halil Yaşar Güler, Cizre TSO Başkanı Salih Sefinç, siyasi parti temsilcileri, STK ve oda başkanları, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cizre Sanat Sokağı önünden başlayan yürüyüş, Orhan Doğan Caddesi üzerinden Cizre Öğretmenevi'ne kadar sürdü. Yürüyüşün ardından Öğretmenevi'nde yemek düzenlendi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan yaptığı konuşmada, ”80 milyona sahip olan ülkemizde ne yazık ki bu nüfusun 10 milyonu civarında vatandaşımız engelli olan vatandaşlarımızdır. Bir devletin önemli sorumluluklarından birisi de sosyal devlet olmasıdır. Sosyal devlet toplumu oluşturan vatandaşların her katmanına ulaşan, her katmanına hizmet götüren devlet demektir. Anayasamızda da bu görev olarak kamu kurumlarımıza verilmiş. Devletimizin her kurumu ve belediyeler bu yönde gayret ve çaba harcamalıdır. 15 yıl öncesindeki sürece baktığınız zaman engelli vatandaşlarımıza destek anlamında devlet kurumlarımızın ne kadar katkı sağladığını görüyoruz. Onların bu toplum hayatı ve gündelik hayatlarına ve kendi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde toplum hayatına girmeleri için gayret ve çaba harcıyoruz. Bu 15-20 yıl öncesinde ne yazık ki ilçelerde rehabilitasyon merkezleri bile yoktu. İllerde de çok nadirdi. Bu konuda da hükümetimizin yapmış olduğu en önemli hizmetlerden bir tanesi de rehabilatsyon merkezlerinin arttırılmasıdır” dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bir araya gelmedeki amaçlarının engelli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığın oluşturulması olduğuna vurgu yapan Cizre Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürü Faruk Özervarlı ise, ”Son 15 yıl içerisinde engellilere yönelik birçok alanda destek ve iyileştirme projeleri uygulamaya konulmuştur. Evde bakım hizmeti, resmi ve özel bakım merkezlerinde hizmet, umut evlerinde hizmet, resmi ve özel kurumlarda özel istihdam, her alana erişilebilirlik, gören göz projesi, ücretsiz seyahat kartı, engelli kimlik kartı ve eğitimde fırsat eşitliği ve diğer hizmetlerdir" dedi.

Özervarlı, ”Aile Bakanlığımızca da öz bakım ihtiyaçlarını karşılayamayan ve şartları mevzuatına uygun olan Türkiye geneli 513 bin, Şırnak il genelinde 5 bin, Cizre'de bin 500'e yakın engelli vatandaşımıza bakıcıları marifetiyle evde bakım hizmeti sunulmaktadır. İlimiz ve ilçelerine bu hizmet için her ay 5 milyona yakın bakım ücreti ödenmekte. Ayrıca ilçemizde 2 bin 750 engelliye SYDV'den her ay engelli aylığı olarak 1,4 milyon TL ödeme yapılmaktadır. Yasalarımız, her 50 işçi çalıştırılan iş yerinde iki engelli işçi çalıştırılmasını zorunlu kılmıştır. Engelli vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarına kolay binebileceği sistem olmalıdır. Cadde ve kaldırımların düzeni, parklarda ve iş yerlerindeki tuvaletler engelli vatandaşlarımızın kullanabileceği biçimde yapılmalıdır. Engellilerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz tüm toplumu zenginleştirecek ve güçlendirecektir” diye konuştu.

Cizre Engellileri Koruma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gülizar Ölmez ise, "3 Aralık tüm dünyada engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek için belirlenmiş bir gündür. Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre ülkemizde 13 milyon engelli bulunmaktadır. Günümüzde artık engellilik görmemek, duymamak ya da yürüyememek değildir. Hem ülkemizde hem dünyada artık engelin çevreden kaynaklı sorunlar olduğu kabul görmüştür. Sizler bir yerden bir yere rampa ya da asansör olmadığı için gidemiyorsanız, toplu taşıma araçları size uygun olmadığı için kullanamıyorsanız, işe girmek istediğinizde reddediliyorsanız ve insanların 'sen bunu yapamazsın' cümlelerine maruz kalıyorsanız asıl engel burada demektir. Bizim talebimiz herkesle birlikte eşit ve adil bir ortamda yaşayabilmemiz için gerekli düzenlemelerin yapılmasıdır" şeklinde konuştu.

Engelsiz Hayat Derneği Başkanı Kardeş Karaduman ise, "Günümüzde bir ülkenin gelişmişlik düzeyundi en önemli unsurlardan biri ülkenin genelde insanlarına, özelde ise engelli vatandaşlarına yönelik sağladığı eğitim, iş, barınma ve destek hizmetlerinin yaygınlığı ve kalitesidir. Engelli bireyler günlük yaşamda karşılaştıkları her türlü engeli aşmak için bütün güçleriyle çalışırken toplumun da kendisinden kaynaklanan her türlü engeli fark etmesi ve bu engelleri ortadan kaldırmak için gerekli toplumsal hareketi başlatması gerekmektedir. Bu sebeple toplumu engelli ve engelsiz bireyler olarak ayrıştırmak bile bireylerin birbirleriyle kaynaşmasına ve herkesin toplum tarafından eşit olarak kabul edilmesinin önündeki engellerden biridir. Engelli bireylere dönük fırsatlar eşitliğini arttırmak için gerçekleştirilecek her türlü uygulama, bu bireylerin toplumsal hizmetlerinden ve haklardan eşit bir biçimde faydalanmasını sağlayacaktır. Bu durum ülke olarak bizi çağdaş toplumlar seviyesine çıkaracak en önemli unsurlardan biri olacaktır” dedi.

Program canlı müzik ve diğer etkinliklerle devam ederken, protokol üyeleri ayrıca Nur Mahallesi'nde engelli çocuklara hizmet verecek olan Özel Eğitim Uygulama Okulunun açılışını da gerçekleştirdi.