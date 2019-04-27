Cizre'de Düzova İlk ve Orta Okulunda açılan bilim fuarı ilgi gördü

Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Düzova İlk ve Orta Okulunda açılan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı yoğun ilgi gördü.

Düzova İlk ve Orta Okulunda eğitim gören öğrencilerin hazırlamış olduğu deney ve araştırmaların yer aldığı stantlardan oluşan "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı. Köy okulunda düzenlenen törene Kaymakam Faik Arıcan, Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürü Şükrü Benek, milli eğitim şube müdürleri, daire amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Fuar açılışını Kaymakam Faik Arıcan, Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürü Şükrü Benek ile birlikte gerçekleştirdi. Kurdele kesiminden sonra Kaymakam Faik Arıcan, davetlilerle birlikte öğrenciler tarafından proje ve çalışmaların sergilendiği stantları dolaşıp, sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı. Arıcan, program sonunda proje hazırlayan öğrencileri ve danışman öğretmenleri tek tek tebrik edip başarılar diledi.