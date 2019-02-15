Cizre'de eğitim ve kariyer fuarı açıldı

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamlığı ve belediye başkanlığının ortaklaşa düzenlemiş olduğu program kapsamında sanat sokağında 'Eğitim ve Kariyer Fuarı' açıldı.

Cizre Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından Sanat Sokağında düzenlenen fuarın açılışını Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, Milli Eğitim Müdürü Mirza Cazım, Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Erkan yaptı. Açılışın ardından davetliler lise ve üniversiteye hazırlık yapan öğrencilerine yönelik kurulan stantları gezip bilgi aldı. Daha sonra Kaymakamlık Konferans Salonunda, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Biruni Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, Kıbrıs İlim Üniversitesi, Uluslararası Final Üniversitesi, Final Eğitim kurumları ve Şırnak Üniversitesinden katılan öğretim üyelerince, öğrencilere yönelik eğitim ve kariyer semineri verildi.