Cizre'de futbola kadın eli değdi

Şırnak'ın Cizre ilçesi Endüstri Meslek Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Demet Seyran, Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün düzenlediği okullar arası futbol turnuvasında kadın teknik direktör olarak sahaya çıkarak ilçede bir ilke adını yazdırdı.

Türkiye ve dünya futbolunda kadınların etkinliği her geçen gün artıyor. Yeşil sahalara değen 'Kadın elinin' son örneği ise, Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşandı. Cizre'de Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün ilçe stadyumunda düzenlediği okullar arası futbol turnuvasına Endüstri Meslek Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Demet Seyran kadın teknik direktör olarak görev yaptı.

Cizre Çok Programlı Lisesi ve Meslek Lisesi futbol takımlarının karşı karşıya geldiği okullar arası futbol maçında Cizre'de ilk defa bir kadın, yeşil sahada teknik direktör olarak görev yapmış oldu. Sahada ilk defa kadın antrenör gören taraftar ve oyuncular ise büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Cizre'nin geniş kültüre sahip olan bir ilçe olduğuna vurgu yapan Cizre Endüstri Meslek Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Demet Seyran, "Bayanların da burada spor yapmalarını ve spor aktivetilerinde bulunduğunu görüyoruz. Yeni yeni burada bayan futbolcuları da görmeye başladım ve Cizre'de böyle şeyleri görmek beni mutlu etti. Bir futbol takımını yeşil sahada yönetmek çok heyecanlı bir şey. Oyun boyunca çok heyecanlandım ve sanki oyunun içindeymişim gibi hissettim kendimi. Genelde bayanlar çocukları sakatlanır diye korkarlar ya bende maç boyunca o stresi yaşadım. Sanki anneleriymişim gibi bir şey olur diye çok korkup heyecanlandım. Yaş itibari ile bu öğrenciler ergen olunca psikolojileri tavan yapıyor ve onları kontrol etmek zor oluyor. İşte bu şartlarda iki gün boyunca bu öğrencileri, futbolcuları yönetmeye çalıştım. Yani antrenör ve teknik direktör olmak zor” dedi.

Seyran: "Kadınlar en az erkekler kadar futboldan anlarlar"

Erkeklerin kadınlar futboldan anlamaz söylemi ve düşüncülerini kabul etmediğini ifade eden Seyran, "Bence kadınlar en az erkekler kadar futboldan anlarlar. Çünkü bugün yan hakemle birlikte aynı anda ofsayt dedik. Yani demek ki anlayabiliyor ve yapabiliyoruz. Bayanlara imkan ve fırsat verildiği sürece bayanların yapamayacağı bir şey yoktur. Hatta bu futbol konusunda biz erkeklerden daha iyi anlıyoruz. Çocukların psikolojisinden kadınlar daha çok iyi anlıyor. Genellikle erkek hocalar bu konuda daha sert oluyor ama bayan hocalar daha rahat ve esnek oluyor. Çünkü anne gözü ile bakıyor, abla gözü ile bakıyor. Burada hem antrenör, hem anne hem de abla olarak görev yapıyoruz. Ama futbolda kendimi hiç hayal etmiyordum. Bizim meslek lisesi futbol takımı da iyi olunca bu çocukların yeteneklerini ortaya çıkarıp onlara futbola sevdirmek için bizde katkıda bulunmak istedik. Çünkü Cizre'de yapabilecek pek az şeyler var. Çocuklar ancak aktivite spor sayesinde bir yere gelebilirler. Buradaki çocuklar daha çok zorluk yaşadığı için daha hırslı ve istekliler. Bunu da spora yansıtırlarsa çok başarılı sporcular ortaya çıkacaktır. Çünkü Cizrede keşfedilmeyi bekleyen çok yetenekli sporcular var” diye konuştu.

Fırat Budak: "Demet öğretmenimiz bize hocalığın yanında anne gibi yaklaşıyor"

Cizre Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Fırat Budak, yeşil sahalarda bir bayan antrenör tarafından yönetilmenin çok farklı bir duygu olduğunu söyledi. Budak, "İlk defa bir bayan teknik direktör tarafından yönetiliyoruz. Demet öğretmenimiz bize hocalığın yanında anne ve abla gibi yaklaşıyor. Bize çok değer verip çok destek oluyor. Bayanların futboldan anlamaz düşüncesine de katılmıyorum çünkü iki günden bu yana bir bayan tarafından maça hazırlanıyoruz ve bir bayan tarafından bugün yönetildik. Onun içinde bu zihniyeti biran önce değiştirmek gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Cizre Meslek Lisesi öğrencisi Abdurrahman Önen ise, her ne kadar amatör bir maç olsa bile bir bayan antrenör yönetiminde maça çıkıp top oynamanın farklı ve güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Teknik Direktör Demet Seyran'ın yönettiği Meslek Lisesi futbol takımı, Çok Programlı Lisesi futbol takımına 3-2 yenildi.