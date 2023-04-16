Cizre'de geç gelen ilkbaharla doğa renk cümbüşüne döndü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yağışların artmasıyla canlanan doğada sarı, kırmızı ve beyaz renkteki birçok çiçekle kaplanan tarlalar ve dağlar, renk cümbüşüne döndü.

Türkiye'de kış mevsiminin bu yıl uzun süren yerlerden biri olan Şırnak'ın Cizre ilçesinde geç gelen ilkbahar ile doğa da farklı tonlara büründü. Yağmurların ardından havaların ısınmasıyla çiçekler açtı, böcek türleri doğayı canlandırdı.

Kentte, kurak geçen bir önceki yılın aksine bu yıl, özellikle mart ve nisan aylarında yağışların artmasıyla doğa da canlandı. Özellikle Cizre-Nusaybin ilçeleri arasındaki tarlarlalar ve Cizre-Güçlükonak arasındaki tarlalar ile dağlarda sarı, kırmızı ve beyaz renkli çiçekler açtı. Güzel manzaraların oluştuğu tarlalar, bölgedeki yollarda seyahat eden vatandaşların ilgisini gördü. Özel araçlarıyla seyahat eden bazı vatandaşlar, rengarenk çiçekleri görünce mola verip tarlalarda gezerek fotoğraf çekip vakit geçiriyor.

Güçlü Kolgezer köyüne giderken güzel manzarayı gördüğünü ifade eden Bilal Akgüç, "Doğadaki bu güzel manzarayı görünce kendimi tutamadım ve tarlaya o güzel çiçeklerin arasına attım. Hem bu güzel manzaranın tadını çıkardım hem de bu anı cep telefonumla ölümsüzleştirerek güzel bir anı oluşturdum” dedi.