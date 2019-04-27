Cizre'de 'Gençlerin Projesi' şenliği düzenlendi

Şırnak'ın Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Kızılay'ı Derneği ile birlikte Hamilik Okulu Vakfı, İGİAD, Mavera, MMG ve BYV Vakıf ve derneklerinin birlikte yürüttüğü şenlendirme projelerinden biri olan 'Gençlerin Projesi' şenliği düzenlenen etkinliklerle gerçekleştirildi.

2018 yılı sonunda Türk Kızılay Derneği liderliğinde, İstanbul'dan başta Hamilik Okulu Vakfı olmak üzere 5 sivil toplum kuruluşunun katılımlarıyla başlatılan proje, Cizre'de farklı yeniliklerin ortaya çıkmasını sağladı. Projeler kapsamında, Ocak 2019'dan bu yana Cizre Kızılay Derneği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteği ile 14 okuldan 420 öğrenciye sosyal proje eğitimi verildi. Projelerde gönüllü olarak yer alan öğrenciler hayata geçirdikleri projeleri birbirlerine anlatmak ve insanları bu projeler hakkında bilgilendirmek amacı ile Cizre Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi Spor Salonunda düzenlenen 'Gençlerin Projesi' şenliğinde bir araya geldi. Yaklaşık 400 gencin katıldığı şenlik sonunda proje yapan tüm gençlere Türk Kızılay Derneği gönüllü belgesi verildi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Cazım, Şube Müdürü Cevdet Hacıbektaşoğlu Kızılay Genel Merkezi Gençlik Hizmetleri ve Genç Kızılay Müdürü Nurdal Durmuş, Kızılay Sosyal Hizmetler Koordinatörü Murat Uyar, Kızılay Cizre Şube başkanı Ömer Faruk Yıldırım ve Hamilik Okulu Vakfı yetkilileri katıldı.

Cizre Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi Spor Salonunda düzenlenen şenlikte gönüllü olarak yer alan öğrencilerle bir araya gelen proje koordinatörü Kamile Canbay; ”Şenlendirme Projeleri Türk Kızılay Derneği ile birlikte Hamilik Okulu Vakfı, İGİAD, Mavera, MMG ve BYV Vakıf ve derneklerinin birlikte yürüttüğü bir dizi projelerden oluşuyor. Bugün o projelerden biri olan 'Gençlerin Projesi' şenliğini yaptık. Bu projede 14 okulda öğrenciler üç ayda seksen proje yaptı. Bugünkü etkinlikte de yaptıkları projeleri birbirlerine anlattılar. Biz öğrencilere eğitimler sırasında takım olmak, birlikte çalışmak ve çözüm odaklı bir bakış açısı ile projeler üretmenin ne manaya geldiğini anlattık. Çocuklar da bunu çok iyi uyguladılar. Bugünkü şenlik programı da birbirlerinden feyiz almayı, takdir etmeyi, esinlenmeyi tecrübe etmeye yaradı. Güzel bir programdı ve amacımıza ulaştığımızı zannediyorum. Programda projede yer alan öğrenciler birbirlerine projelerini anlattı hatta kendi kendilerine mesaj bile vermeye başladılar. Liderlik ruhuna hemen girdiler ve çok güzel bir proje oldu inşallah Cizre için hayırlı olur” dedi,

Öğrencilerin bu projeyi hayata geçirmekte zorluk yaşamadığına vurgu yapan Canbay, çünkü basit oyunlar oynayarak eğitim verdiklerini söyledi. Canbay, "Sonra da kendi projelerini kendileri belirlediler ve üçer beşer guruplara ayrılıp belirledikleri projelerde ihtiyaç duydukları materyallerin bir kısmını Kızılay karşıladı bir kısmını da kendileri kaynak yaratarak bu projeleri uygulamaya başladılar. Buda projeye başladığımız ilk günkü ilginin iki katı bir performansın ortaya çıkmasını sağladı" diye konuştu.

Cizre Kızılay Şubesi Koordinatörü Zeynel Em ise; proje ile liseli öğrencilere eğitim verdikten sonra öğrencilerin çevre, Cizre, kendi arkadaş çevreleri için gerçekleştirmek istedikleri sosyal sorumluluk projelerine Kızılayın destekçi ve sponsor olduğunu söyledi. Em, "Cizre'den her okuldan 30 öğrenci olmak üzere 420 öğrenci katıldı. Öğrenciler 80 farklı alanda değişik projeler yürüttüler. Hayata geçirilen projelerin sonunda ağaç dikilen okullar, boyanan köy okulları, yardım götürülen aileler, ziyaret edilen hastaneler oldu. Bu projeler sayesinde öğrenciler Cizre için çevre için bir şeyler yapabileceklerinin farkına vardılar ve gelecek içinde bizim de ümitlerimizi yeşerttiler.Projenin destekçileri olan Türk Kızılay'ı Derneği ile birlikte Hamilik Okulu Vakfı, İGİAD, Mavera, MMG ve BYV Vakıf ve derneklerinin yardımı ile projeler çok başarılı geçti" şeklinde konuştu.

Kızılay gönüllüsü 420 lise öğrencisi tarafından Cizre için gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerinin tanıtım ve ödül töreni olan 'Gençlerin Projeleri' şenliği tüm liselerin proje ekiplerinin projelerini anlatmasının ardından öğrenciler projeleri tamamlamayı Kızılay yetkilileri ile halay çekerek kutladı.