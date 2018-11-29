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Cizre'de Gezici Kütüphane Aracı Hizmete Girdi

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Cizre Belediyesi tarafından alınan Gezici Kütüphane Aracı hizmete girdi.


Cizre Belediyesi Öğrencilerin Eğitim ve Öğretimine destek olması amacıyla almış olduğu Gezici Kütüphane Aracı Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan'ın talimatı ile hizmet vermeye başladı. Cizre Belediyesi tarafından alınan Gezici Kütüphane Aracının Hem ilçe merkezinde hem de köylerdeki çocuk ve öğrencileri kitaplarla buluşturup aracın köy köy ve okul okul dolaşarak öğrencilerin kitap ve kaynak ihtiyacını karşılayacağı belirtildi.

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