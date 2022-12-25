Cizre'de hafızlık kursu öğrencilere yemek verilecek

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Cizre ilçesinde örgün eğitimle birlikte Kur'an kurslarında hafızlık yapan öğrenciler için imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde yemek hizmeti verilecek. Cizre Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu yemekhanesi kullanılarak, öğrencilere sağlıklı ve hijyenik ortamda yemekler sunulacak. İlçe Millî Eğitim Müdürü Şahan İke, İlçe Müftüsü Süleyman Baran ile imzaladıkları iş birliği protokolünün öğrencilere hayırlı olmasını diledi.