Cizre'de 'Hayat Boyu Öğrenme' çalışmalarının toplantısı yapıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme" halk eğitimi planlama ve iş birliği komisyon toplantısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke başkanlığında yapıldı.

Cizre Kaymakamlığı konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Şube Müdür Ahmet Gümüş ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Reşit Sevgi, Aile Destek Merkezi (ADEM) Şırnak İl Koordinatörü Hatice Atan, Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcıları ile kurum müdürleri katıldı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı çalışmaları hakkında bilgilerin aktarıldığı toplantıda, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüzün yıl boyunca gerçekleştirdiği eğitim faaliyetleri ile yürüttüğü projelerin sunumu yapıldı.2022-2023 eğitim öğretim yılında açılacak kurslar ve yapılacak etkinliklerin de planlandığı toplantıda, gündem maddelerinin yanı sıra açılacak kurslar konusunda kurumlarla yapılacak iş birlikleri hakkında görüş alışverişi yapıldı. Toplantı, kurum müdürlerinin yaygın eğitim faaliyetleriyle ilgili görüş, öneriler, dilek ve temennilerinin gündeme alınmasının ardından sona erdi.