Cizre'de 'Hayat Namazla Güzeldir' etkinliğinin finali yapıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 7-10 yaş arası çocuklara verilen namaz eğitiminin final programı, çocuk ve ailelerinin katılımı ile gerçekleşti.

'Hayat Namazla Güzel' programı çerçevesinde 15 günlük abdest ve namaz eğitimini başarıyla tamamlayan kız ve erkek çocuklarına yönelik düzenlenen program renkli görüntülere sahne oldu. Kur'an Nesli Platformu, çocuklara namazı sevdirmek amacıyla düzenledikleri programın finalini Hz. Nuh Nebi Camisinde yaptı.

Etkinliğe katılan öğrenciler cemaatle namaz kıldı. Kur'an Kerim kıraatiyle başlayan program çocukların okudukları ayet, hadis, şiir ve ilahiler ile devam etti. Renkli görüntülere sahne olan program aileler tarafından takdirle karşılandı.

Program, İskender Esen'nin yaptığı dua ile sona erdi.