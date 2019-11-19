İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cizre'de içme suyu hattında onarım çalışmaları sürüyor

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Konak Mahallesi’nde içme suyu hattında bakım ve onarım çalışmaları başlattı.

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Konak Mahallesi'nde içme suyu hattında bakım ve onarım çalışmaları başlattı.


Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Davut Sinanoğlu'nun talimatı ile kente su iletimini sağlayan Konak Mahallesi içme suyu hattında zaman zaman meydana gelen arızaların oluşmasını engellemek ve su kesintilerinin önüne geçebilmek için 630'luk polietilen boru bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlara daha iyi koşullarda su dağıtımı sağlanacağı kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.