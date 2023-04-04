Cizre'de iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı Luzine

Tarihi ve kültürünün yanı sıra mutfağıyla da ön plana çıkan Şırnak'ın Cizre ilçesinde genellikle Ramazan aylarında yapılan bölgenin ilk tescilli tatlısı olan Luzine iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Zengin Cizre mutfağında önemli bir yere sahip olan Cizre Luzine tatlısı yüz yıllardır yapılmaya devam ediliyor. Özellikle Ramazan aylarında yapılan tatlı, bir mutfak geleneği haline gelmiş, iftar sofralarını tatlandırmaya devam ediyor.

Bölgenin ilk tescilli tatlısı olan Cizre Luzine tatlısı, ilçede iftarda en çok tercih edilen tatlıların başında geliyor. Luzine tatlısı, irmik, şeker, un, ceviz içi malzemelerden yapılır ve yine üzeri ceviz içi ile süslenir. Kendine has malzemeleri ve yapılışı ile oldukça lezzetli bir tada sahiptir.

Her yıl Ramazan ayının bir geleneği olarak tezgahlarda satılan Cizre Luzine tatlısı, yerli ve yabancı tüketiciler tarafından oldukça rağbet görüyor. Her Ramazan ayı Luzine tatlısını satan Salih Çıkal, "Cizre luzine tatlısı bölgemizin yöresel tatlısıdır. Ramazan aylarının vazgeçilmez tatlısıdır. Cizreliler Ramazan ayının gelmesiyle Luzine tatlısını bekliyorlar" dedi.

Midyat'tan Luzine tatlısı almak için geldiğini belirten Veysi Dal, "Midyat'tan Cizre'ye misafirliğe geldim. Luzine'den çok bahsettiler. Tadını çok merak ettim. Dün geldik aldık tadını çok beğendim. Cizre'nin yöresel bir tatlısı olduğunu söylediler. Tadı çok lezzetliydi çok beğendik. Bugün de gelip aldım. Memlekete döndüğümde gelip birkaç kilo alıp yanımda götüreceğim" diye konuştu.