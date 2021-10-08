Cizre'de 'İhracatın Yıldızları' ödül töreni düzenlendi

Şırnak'ın Cizre İlçe Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 'İhracatın Yıldızları' ödül töreni yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından bölgede faaliyet yapan ve Türkiye'de en çok ihracat yapan ilk 100 firma arasına giren beş firmaya ihracat yıldızı ödülü verildi. Törene Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Alp Giray, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Günay, İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, iş adamları, Cizre TSO yönetim kurulu ve meclis üyeleri, firma temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç, tüm katılımcılara teşekkür ederek, ödül alan firmaları tebrik etti. Başkan Sevinç, "Şırnak ilimizin 2021 yılı ilk dokuz aylık toplam ihracatı 587 milyon 747 bin dolar olarak gerçekleşti. Ülke olarak aynı dönem için dış ticaret hacmimiz yüzde 13,9 olarak arttı. İhracatımızın bu denli artmasının ana nedeni bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen başta Valimiz şahsında, Habur Gümrük Bölge Müdürü Alp Giray, Habur Gümrük Müdürü Nurol Özkan, Silopi Kaymakamımız ve Habur Mülki İdare Amiri Can Kazım Kuruca, Und Habur Yetkilisi Murat Tatar'a ihracatçı firmalarımız adına şükranlarımızı arz ederiz” dedi.

Törende, kısa bir konuşma yapan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ise, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve üyelerini ve gecede ödül alan firmaları tebrik etti. Vali Pehlivan bölgenin ekonomi alanında kalkınması için gerekli tüm adımların atılacağını söyledi.

Törende ihracat dalında, ilk bin sıralamasına giren, firma temsilcilerine ödülleri Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Kaymakam ve Belediye Başkanı Mehmet Tunç ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.