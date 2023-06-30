Cizre'de iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Nur Mahallesi Tank Taburu mevkiinde Yalçın Sokak'ta, aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda İbrahim Özkan, M.Ö. ve K.Ö. yaralandı. Mahalleden silah ve çığlık sesleri yükselince mahalleli polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen çevik kuvvet ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan İbrahim Özkan doktorların yaptığı bütün müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.