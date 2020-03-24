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Cizre'de intihar girişiminde bulunan genci polis ikna etti

Şırnak’ın Cizre ilçesinde beş katlı binanın damına çıkıp intihar girişiminde bulunan genç, polisin ikna çabaları sonucu aşağı indirildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde beş katlı binanın damına çıkıp intihar girişiminde bulunan genç, polisin ikna çabaları sonucu aşağı indirildi.


Olay, Şah Mahallesi Nusaybin Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen B.M., caddedeki 5 katlı binanın damına çıkıp intihara kalkıştı. Şahsı görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.


Binanın damına çıkan polisler kısa süren çabanın ardından B.M.'yi inmeye ikna etti. Polis eşliğindeki ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne götürülen B.M. yapılan kontrollerin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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