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Cizre'de ‘Işığımızla her alanda eğitime tam destek' projesi

Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği ve Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneği merkez ve köyler deki çocuklara atkı bere eldiven ve kırtasiye paketleri hediye etti.


‘Işığımızla her alanda eğitime tam destek' ve ‘Minik eller üşümesin' sloganlarıyla okullardaki öğrencilere ulaşan Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği Başkanı Hatice Atan, amaçlarının özellikle kırsal alanda yaşayan çocuklara dokunmak olduğunu söyledi. Atan, “Onların tebessümlerine ortak olabilmek istiyoruz. Bu şiarla merkez okulları ve köyler de eğitim gören çocuklarımıza ulaşmayı hedef koyduk. Arkadaşlarımızla birlikte çocuklarımızın gönüllerine bir nebze dokunmak onların masum gözlerinde ki ışıltıya sebep olabiliyorsak ne mutlu bize. Hedefimiz 15 bin öğrenciye ulaşmaktır. Bu anlamlı projeyi hayata geçirmemizde destek olan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı'na ve İyilik-Derneği yetkililerine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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