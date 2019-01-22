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Cizre'de israf önlenecek, sokak hayvanları aç kalmayacak

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesince başlatılan uygulamayla hem israf önlenecek hem de bayat ekmekler sokak hayvanlarına yemek olacak.

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesince başlatılan uygulamayla hem israf önlenecek hem de bayat ekmekler sokak hayvanlarına yemek olacak.


Cizre Belediyesince, israfı önlemek ve sokak hayvanlarına yiyecek temin etmek amacıyla yeni bir proje başlatıldı. “Çöpe attıklarınız başkalarının yemeği olabilir” sloganıyla başlatılan proje çerçevesinde, ilçenin değişik noktalarına yerleştirilecek özel kutularda toplanan bayat ekmekler sokak hayvanlarına yemek olacak. Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, “Amacımız tamamen israfın önüne geçmek, ekmeklerin çöplere atılmasını önlemek ve sokak hayvanlarını beslemek” dedi.

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